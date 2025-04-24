Токаев предостерег от попыток указывать казахам, на каком языке говорить Токаев: никто не вправе указывать жителям Казахстана, на каком языке говорить

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Касым-Жомарт Токаев

Никто не может указывать гражданам Казахстана, на каком языке им разговаривать, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что это касается как личных бесед, так и публичных выступлений, передает пресс-служба президента страны.

В Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений. Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону, — прокомментировал Токаев.

Ранее президент Казахстана подписал указ, в рамках которого будут награждены военнослужащие страны, участвующие в миротворческой миссии ООН в Сирии на Голанских высотах. Токаев обратил особое внимание на мужество и самоотверженность солдат. Известно, что государство с 2014 года перебросило в регион около 700 военных.

Также Токаев провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых стороны обсудили сотрудничество в энергетической сфере. Кроме того, президенты дискутировали на актуальные темы в области международных вопросов. После они затронули диалог между Россией и США.