Токаев поручил установить точное число жертв беспорядков в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание с руководством силовых структур, в ходе которого дал ряд поручений. В частности, он распорядился установить точное количество погибших в ходе беспорядков в республике. Глава государства подчеркнул важность недопущения нарушения прав граждан в ходе антитеррористической операции и при проведении следственных действий, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте казахстанского лидера.

Особое внимание было уделено вопросам всестороннего расследования трагических событий в Казахстане, в частности в Алматы, установления точного количества погибших среди гражданского населения, — говорится в сообщении.

Токаев также акцентировал внимание на разработке новых нормативных актов для координации действий силовиков в критических ситуациях, потребовал ускорить создание сил специальных операций и представить конкретные предложения по реформе системы нацбезопасности.

Ранее сообщалось, что одной из жертв беспорядков в Казахстане стала гражданка России Мария Ким. Она работала администратором кофейни в Жамбылской области. Женщина скончалась от огнестрельного ранения в голову во время массовых беспорядков.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имеющемуся там оружию. Кроме того, были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. В республике был введён режим чрезвычайного положения, а затем по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ туда направили миротворческие силы. Впоследствии они начали покидать республику, выполнив стоявшие перед ними задачи.