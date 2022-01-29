Токаев поручил найти вандалов, осквернивших православное кладбище в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил главе МВД Ерлану Тургумбаеву найти вандалов, осквернивших православное кладбище в Алма-Атинской области, говорится в Twitter-аккаунте главы государства. В правоохранительных органах Алма-Аты сообщили, что по факту вандализма возбуждено уголовное дело, следователи пытаются установить личности хулиганов.

Вандалы сломали множество крестов и разгромили заборы, установленные вокруг могил. Видеозапись с места, где были совершены акты вандализма, показывают, что дикие животные либо коровы не смогли бы в таком масштабе разгромить кладбище, особенно вырывать заборы и кресты.

Министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву дано поручение разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Уштобе, с целью привлечения их к уголовной ответственности по закону, — написал он.

29 января Токаев заявил в ходе интервью телеканалу «Хабар 24», что не намерен оставаться у власти дольше двух положенных по конституции президентских сроков. Глава государства отметил, что законы в стране, как и конституция, при нём меняться не будут.

Он также сообщил, кто стоял за организацией беспорядков в стране. По его словам, за тем, что происходило, стояли профессионалы, которые по окончании протестов покинули Алма-Ату, а некоторые из них даже скрылись в соседних республиках.