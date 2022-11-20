Токаев пообещал объявить сроки парламентских выборов до конца 2022 года Токаев пообещал объявить сроки парламентских выборов в Казахстане до конца 2022 года

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в конце 2022 года выступит со специальным заявлением, в котором будут названы сроки проведения парламентских выборов в стране. Он напомнил, что после них в отставку будет отправлено правительство, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что Токаев утром 20 ноября принял участие в голосовании на выборах главы государства. На участке он ответил на вопрос, состоится ли после выборов отставка правительства.

По закону после президентских выборов не обязательно правительству уходить в отставку. Это делается в обязательном порядке после парламентских выборов. Что касается сроков проведения парламентских выборов, то в конце года я насчет этого сделаю специальное заявление, — подчеркнул президент Казахстана.

Он добавил, что правительство продолжит работать, хотя какие-то изменения и произойдут.

Ранее в Казахстане 20 ноября начались президентские выборы. На пост главы государства баллотируются шесть претендентов, включая действующего президента Касым-Жомарта Токаева. Избирательные участки закроются в 20:00 (17:00 мск). Эти выборы являются досрочными, также в первой половине 2023 года планируются досрочные выборы в парламент.