Токаев подписал закон об ограничении полномочий президента Казахстана

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Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал шесть законов по итогам июньского референдума о внесении изменений и дополнений в конституцию республики, сообщает пресс-служба президента. Новые законы предполагают сокращение отдельных полномочий главы страны в отношении местных исполнительных органов и Высшего судебного совета, сокращение президентской квоты в парламенте, а также введение отдельных ограничений в период нахождения в должности президента.

Конституционная реформа ознаменовала собой начало новой эпохи в истории Казахстана. Она позволила закрепить политические преобразования последних трех лет и заложить прочный фундамент для дальнейшего укрепления нашей государственности. Отныне будут строго соблюдаться принципы справедливости, прозрачности и солидарности. Референдум убедительно показал, что можем противостоять беспрецедентным внешним и внутренним вызовам, — заявил Токаев.

Ранее он согласился баллотироваться в президенты республики на предстоящих выборах 20 ноября от народной коалиции. Для выдвижения Токаева создали народную коалицию общественно-политических сил. В нее вошли три парламентские партии — «Аманат», «Ак жол», Народная партия Казахстана, а также ряд общественных объединений страны.

Президент также подписал поправки в конституцию страны. Столица Нур-Султан была официально переименована в Астану, а глава республики будет избираться на семь лет без права переизбрания. Позже депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана одобрили законодательные поправки, исключающие День первого президента 1 декабря из числа государственных праздников.