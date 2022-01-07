Токаев поблагодарил Путина за быстрый отклик на просьбу о вводе миротворцев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность коллеге из РФ Владимиру Путину за оперативную реакцию на его обращение по поводу отправки в республику миротворческого контингента. Он также поблагодарил за поддержку премьер-министра Армении, президентов Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Турции, председателя Китайской Народной Республики, руководителей ООН и других международных организаций, передаёт телеканал «Хабар 24».

Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно, а главное по-товарищески, тепло отреагировал на моё обращение, — сообщил он в послании к народу.

По словам главы государства, миротворческий контингент стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыл в Казахстан на непродолжительное время.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В республике был введён режим чрезвычайного положения, президент принял отставку правительства. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан после соответствующего обращения Токаева.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что миротворческий контингент ОДКБ совместно с казахстанскими силовиками взяли под контроль аэропорт Алма-Аты. Миротворческие силы также охраняют генконсульство Российской Федерации в Алма-Ате и другие объекты.

Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Накануне сообщалось, что в республику направляются подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ России, Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ.

Известно, что Россия отправит в Казахстан 3000 военных, Белоруссия — 500, Таджикистан — 200, Армения — 70. Киргизские миротворцы также отправятся в республику.