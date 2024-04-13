Токаев перенес форум «Астана» из-за «беспрецедентного наводнения»

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Касым-Жомарт Токаев

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев отменил проведение Международного форума «Астана», который должен был состояться в июне. На своей странице в Twitter (X) президент отметил, что такое решение было принято из-за «беспрецедентного наводнения».

В связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны мною принято решение отменить проведение Международного форума «Астана» 13–14 июня этого года, — написал Токаев.

Ранее в 10 регионах Казахстана ввели режим ЧС из-за масштабных паводков, сообщил глава республики Касым-Жомарт Токаев. По его словам, это явление можно назвать крупнейшим в истории страны за более чем 80 лет. Президент добавил, что на борьбу с паводками направлены все силы МЧС, МВД, ВС и КНБ. Он подчеркнул, что ситуация трудная, однако отчаиваться не стоит.

За прошедшую ночь в Оренбурге произошло затопление жилого комплекса «Гранд парк» из-за резкого повышения уровня воды в реке Урал, вода подошла вплотную к многоэтажкам в ЖК «Дубки» на улицах Уральской и Потехина. Работа оренбургской котельной «Трикотажная фабрика» остановлена, тепло и горячая вода не подаются в 12 домов из-за подтопления. По данным властей, вода за сутки подтопила еще 800 домов и 1,8 тысячи приусадебных участков в Оренбурге.