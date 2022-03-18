Токаев отказался от суперпрезидентства, утомившего Казахстан

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев представил обществу программу политических реформ. В своём президентском послании он предложил усилить роль парламента страны, отойдя от суперпрезидентской формы правления, изменить условия для регистрации политических партий, перейти к смешанной системе голосования на выборах в мажилис парламента. Всего глава государства выдвинул около 30 инициатив, которые будут внесены в конституцию страны. О том, как восприняли в Казахстане предложения президента, — в материале NEWS.ru.

Суперпрезидентская форма правления сохраняется во многих постсоветских странах, но в каждой из них имеет свою особенность. Казахстанское суперпрезидентство было создано руками Нурсултана Назарбаева. Особенность этой формы состояла в наличии двух «правящих партий» в государстве — фактической и формальной. К первой, условной, относился клан Назарбаева с участием близких родственников, ко второй — официальная партия «Нур Отан», собравшая в своих рядах остальную ключевую властную элиту государства.

Эти структуры придали транзиту власти в Казахстане смысл сохранения Назарбаевым неофициального статуса «пожизненного главы». После ухода с поста президента за ним оставались ( до конца января нынешнего года) титул Елбасы (в переводе с казахского языка означает «лидер нации»), пост пожизненного главы Совбеза, лидера правящей партии и членство в Конституционном совете. Ни один лидер на постсоветском пространстве ещё не покидал президентское кресло с такими полномочиями. Но в то же время именно фактическое двоевластие в стране, как считают эксперты, стало одной из причин январских событий в Казахстане. Более того, президент Токаев, уже после подавления беспорядков, не раз высказывался о нежелательности концентрации власти даже в руках одного президента. Для этого, по словам Токаева, необходимо наделить более весомыми полномочиями парламент и другие органы государственной власти.

t.me/ kazfreee/Global Look Press

Усиление роли парламента в стране будет сопровождаться избирательной реформой, отметил в беседе с NEWS.ru казахстанский политолог Аскар Нурша.

Человек, который не состоял в какой-либо партии, депутатом в Казахстане раньше стать не мог — была только пропорциональная система. Теперь у нас будет пропорционально-мажоритарная система, при которой в законодательный орган могут быть избраны беспартийные политики. Пока мажоритариев будет 30% в парламенте. Ещё планируют Конституционный совет преобразовать в более влиятельный Конституционный суд, принять новый закон о СМИ, — уточнил эксперт.

Аскар Нурша считает, что изменение партийно-политической системы невозможно без реформы правящей партии в стране. Именно о ней президент Токаев говорил в своём послании. Прагматичной мерой эксперт назвал инициативу президента о прекращении его полномочий в правящей партии «Аманат», которая до марта нынешнего года называлась «Нур Отан».

Президент этим решением пытается возродить конкуренцию между партиями — теперь они будут поставлены в примерно равные положения. А президент останется гарантом стабилизации политического процесса, а не представителем партии во власти. Это станет сильным ударом по «Аманату», поскольку речь также идёт о беспартийном статусе глав Конституционного суда, Счётной палаты и областей. Правящая партия лишится административного ресурса и доминирующего положения в парламенте. Такова позиция Токаева — партия не должна дублировать деятельность государственных органов. Аскар Нурша казахстанский политический аналитик казахстанский политический аналитик

Партии занимают во внутриполитической жизни Казахстана существенное место, утверждают эксперты. Более того, по некоторым прогнозам, верховная власть страны не исключает в будущем введения более смелой избирательной системы: победившая на выборах партия будет делить министерские портфели, а её лидер получит должность главы правительства.

Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Но и сегодня партии сохраняют в Казахстане вес — именно они выдвигают кандидата в президенты и фактически формируют парламент, несмотря на то что скоро он будет состоять на 30% из мажоритарных депутатов, отметил в беседе с NEWS.ru казахстанский политик и бывший кандидат в президенты страны Амиржан Косанов.

Конечно, прекращение членства президента в правящей партии для Казахстана непривычно. Перефразируя Маяковского, мы за 30 лет свыклись с ситуацией, когда «говорили „Назарбаев“, подразумевали „Нур Отан“, говорили „Нур Отан“, подразумевали — Назарбаев». Видимо, Токаев почувствовал, что правящая партия стала токсичным ресурсом, и не хотел бы связать себя с её прошлым. Но учитывая то место, которое занимают партии в Казахстане, можно предположить, что в руководстве правящей партии останутся преданные Токаеву люди, которые могут в любой момент поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах. Если, конечно, он пойдёт на второй срок, — предполагает казахстанский политик.

По мнению Амиржана Косанова, президент Токаев не случайно именно сейчас поднял вопрос о политической реформе. После январских событий у общества есть множество вопросов к президенту Токаеву, связанных с ходом расследования причин беспорядков. Президент уже назвал события «попыткой государственного переворота». Но за прошедшие 70 дней конкретные имена «заговорщиков» не названы. На взгляд Косанова, идёт торг между сторонами конфликта, а в обществе растёт недовольство по этому поводу. В этой ситуации Токаеву нужны инициативы, которые могли бы вызвать поддержку общества. Учитывая, что в стране есть усталость от Назарбаева, общество требует перемен, Токаев и «обратил свой гнев» на главную проблему страны — суперпрезидентскую систему власти, полагает казахстанский политик.

Jakub Podkowiak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реформы пока существуют лишь в заявлениях главы Казахстана, да и декларируемые им изменения носят точечный, а не системный характер, отметил в беседе с NEWS.ru алма-атинский политолог Галым Агелеуов.

Ничего не сказал президент в своём программном послании о сломе старой системы, о люстрации во власти, как будут отстранять от власти клан Назарбаева. Пока только популистские лозунги, а не конкретика. Нет чёткого плана изменений, а по трёхлетнему опыту мы знаем, что большинство обещаний Токаева, данных им в посланиях, как правило, не выполнялось. Галым Агелеуов казахстанский политолог казахстанский политолог

Галым Агелеуов обратил внимание, что президент Токаев также ничего не сказал в послании о расследованиях фактов пыток задержанных на протестах людей, хотя ранее обещал разобраться в этом вопросе. Правозащитники собрали факты о пытках, предоставили властям, но никто из сотрудников правоохранительных органов до сих пор не наказан. Это говорит о том, что президент опасается задевать интересы силового блока, поскольку в нём «необходимы системные изменения», а не косметические кадровые решения, убеждён казахстанский политолог.

Несмотря на оппозиционную критику, послание президента всё же дало определённые надежды казахстанскому обществу. Это было первое послание Токаева в новом для него статусе — без тени Елбасы, который раньше мог легко заблокировать любую инициативу президента. Впервые после трагических событий января нынешнего года Токаев продекларировал политические изменения. Поскольку протестный потенциал в обществе ещё сохраняется, реформаторские шаги требуют осторожности. Президент Токаев, не исключено, придерживается проверенной народной мудрости: тише едешь — дальше будешь.