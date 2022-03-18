Токаев отказался от суперпрезидентства, утомившего Казахстан

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев
Суперпрезидентская форма правления сохраняется во многих постсоветских странах, но в каждой из них имеет свою особенность. Казахстанское суперпрезидентство было создано руками Нурсултана Назарбаева. Особенность этой формы состояла в наличии двух «правящих партий» в государстве — фактической и формальной. К первой, условной, относился клан Назарбаева с участием близких родственников, ко второй — официальная партия «Нур Отан», собравшая в своих рядах остальную ключевую властную элиту государства.
Эти структуры придали транзиту власти в Казахстане смысл сохранения Назарбаевым неофициального статуса «пожизненного главы». После ухода с поста президента за ним оставались (
Усиление роли парламента в стране будет сопровождаться избирательной реформой, отметил в беседе с NEWS.ru казахстанский политолог Аскар Нурша.
Человек, который не состоял в какой-либо партии, депутатом в Казахстане раньше стать не мог — была только пропорциональная система. Теперь у нас будет пропорционально-мажоритарная система, при которой в законодательный орган могут быть избраны беспартийные политики. Пока мажоритариев будет 30% в парламенте. Ещё планируют Конституционный совет преобразовать в более влиятельный Конституционный суд, принять новый закон о СМИ, — уточнил эксперт.
Аскар Нурша считает, что изменение партийно-политической системы невозможно без реформы правящей партии в стране. Именно о ней президент Токаев говорил в своём послании. Прагматичной мерой эксперт назвал инициативу президента о прекращении его полномочий в правящей партии «Аманат», которая до марта нынешнего года называлась «Нур Отан».
Президент этим решением пытается возродить конкуренцию между партиями — теперь они будут поставлены в примерно равные положения. А президент останется гарантом стабилизации политического процесса, а не представителем партии во власти. Это станет сильным ударом по «Аманату», поскольку речь также идёт о беспартийном статусе глав Конституционного суда, Счётной палаты и областей. Правящая партия лишится административного ресурса и доминирующего положения в парламенте. Такова позиция Токаева — партия не должна дублировать деятельность государственных органов.
Партии занимают во внутриполитической жизни Казахстана существенное место, утверждают эксперты. Более того, по некоторым прогнозам, верховная власть страны не исключает в будущем введения более смелой избирательной системы: победившая на выборах партия будет делить министерские портфели, а её лидер получит должность главы правительства.
Но и сегодня партии сохраняют в Казахстане вес — именно они выдвигают кандидата в президенты и фактически формируют парламент, несмотря на то что скоро он будет состоять на 30% из мажоритарных депутатов, отметил в беседе с NEWS.ru казахстанский политик и бывший кандидат в президенты страны Амиржан Косанов.
Конечно, прекращение членства президента в правящей партии для Казахстана непривычно. Перефразируя Маяковского, мы за 30 лет свыклись с ситуацией, когда «говорили „Назарбаев“, подразумевали „Нур Отан“, говорили „Нур Отан“, подразумевали — Назарбаев». Видимо, Токаев почувствовал, что правящая партия стала токсичным ресурсом, и не хотел бы связать себя с её прошлым. Но учитывая то место, которое занимают партии в Казахстане, можно предположить, что в руководстве правящей партии останутся преданные Токаеву люди, которые могут в любой момент поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах. Если, конечно, он пойдёт на второй срок, — предполагает казахстанский политик.
По мнению Амиржана Косанова, президент Токаев не случайно именно сейчас поднял вопрос о политической реформе. После январских событий у общества есть множество вопросов к президенту Токаеву, связанных с ходом расследования причин беспорядков. Президент уже назвал события «попыткой государственного переворота». Но за прошедшие 70 дней конкретные имена «заговорщиков» не названы. На взгляд Косанова, идёт торг между сторонами конфликта, а в обществе растёт недовольство по этому поводу. В этой ситуации Токаеву нужны инициативы, которые могли бы вызвать поддержку общества. Учитывая, что в стране есть усталость от Назарбаева, общество требует перемен, Токаев и «обратил свой гнев» на главную проблему страны — суперпрезидентскую систему власти, полагает казахстанский политик.
Реформы пока существуют лишь в заявлениях главы Казахстана, да и декларируемые им изменения носят точечный, а не системный характер, отметил в беседе с NEWS.ru алма-атинский политолог Галым Агелеуов.
Ничего не сказал президент в своём программном послании о сломе старой системы, о люстрации во власти, как будут отстранять от власти клан Назарбаева. Пока только популистские лозунги, а не конкретика. Нет чёткого плана изменений, а по трёхлетнему опыту мы знаем, что большинство обещаний Токаева, данных им в посланиях, как правило, не выполнялось.
Галым Агелеуов обратил внимание, что президент Токаев также ничего не сказал в послании о расследованиях фактов пыток задержанных на протестах людей, хотя ранее обещал разобраться в этом вопросе. Правозащитники
Несмотря на оппозиционную критику, послание президента всё же дало определённые надежды казахстанскому обществу. Это было первое послание Токаева в новом для него статусе — без тени Елбасы, который раньше мог легко заблокировать любую инициативу президента. Впервые после трагических событий января нынешнего года Токаев продекларировал политические изменения. Поскольку протестный потенциал в обществе ещё сохраняется, реформаторские шаги требуют осторожности. Президент Токаев, не исключено, придерживается проверенной народной мудрости: тише едешь — дальше будешь.