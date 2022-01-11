Токаев освободил от должности первого замглавы администрации президента

Первый заместитель главы администрации президента Казахстана Даурен Абаев освобождён от занимаемой должности. Решение об этом принял лидер страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

На этот пост назначен Ержан Казыхан, который также теперь является и спецпредставителем президента по международному сотрудничеству. Абаев при этом остаётся в команде Токаева, он будет отвечать в новом правительстве за развитие спорта.

До этого казахстанский лидер своим указом назначил четырёх заместителей премьер-министра страны и руководителей ведомств, сформировав новое правительство. Сохранить должности смогли только главы МИД, Минобороны и МВД.

Токаев назначил Алихана Смаилова на должность премьер-министра Казахстана после единогласного одобрения его кандидатуры в парламенте Казахстана.

Для многих экспертов эта перестановка стала сюрпризом. Смаилова знают в стране как отдалённого от элит человека, как никогда нужного сейчас стране, он является экономистом и возглавлял ранее комитет по статистике.