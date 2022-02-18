Токаев опроверг мнение о претензиях России на территории Казахстана

Россия не собирается претендовать на территории Казахстана, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передаёт EADaily. Территориальных споров не будет никогда, в чём его лично убедил президент России Владимир Путин, отметил Токаев.

Позвольте чётко прояснить: это неразумные и неуместные заявления. Конечно, официальные власти, Кремль, не поддерживают такую позицию. Между руководством двух государств никогда не было территориальных споров. Владимир Путин лично заверил меня в том, что территориальный вопрос никогда не будет подниматься. Поэтому нет причин для беспокойства, — сказал президент Казахстана.

Он добавил, что разногласий с Россией не было никогда, а границы Казахстана целиком определены. Кроме того, в интересах страны укреплять политические и торговые связи с Москвой.

Ранее глава Казахстана подчеркнул важную роль России в обеспечении стабильности и безопасности в Евразийском регионе. Он также выразил сердечную благодарность Путину за приглашение в Москву на переговоры, в ходе которых были достигнуты определённые договорённости. По результатам встречи было подписано 11 документов, связанных со сферой образования, ж/д транспорта, цифровизации, освоения космоса и подготовки квалифицированного персонала в области атомной энергетики.