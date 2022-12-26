Токаев оценил роль русского языка в пространстве СНГ Токаев: значение русского языка для укрепления пространства СНГ не подвергается сомнению

Фото: kremlin

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что русский язык играет значимую роль в укреплении языкового пространства СНГ. По словам казахстанского лидера, в этом не может быть сомнений. Глава республики также отметил важность культурно-гуманитарного сотрудничества между странами-членами содружества, передает ТАСС.

Конечно же, непреходящее значение имеет культурно-гуманитарное сотрудничество, и, как правильно отметили, укрепление языкового пространства в СНГ. Здесь роль русского языка, естественно, не может подвергаться какому-либо сомнению, — заявил Токаев на неформальной встрече глав СНГ.

Ранее президент России Владимир Путин признал, что среди стран-участниц СНГ есть разногласия, однако государства готовы сотрудничать. В своей речи на неформальном саммите он подчеркнул, что члены содружества стремятся решать проблемы, оказывая друг другу помощь.

Президент отметил, что в 2022 году многоплановое взаимодействие государств СНГ развивалось в целом успешно. По его словам, это подтверждает устойчивый рост товарооборота внутри стран содружества. Путин отметил, что товарооборот по итогам года между государствами составит $100 млрд.