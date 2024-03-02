Токаев оценил послание Путина Федеральному собранию Токаев заявил о содержательности послания Путина Федеральному собранию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина

Президенты РФ и Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого, кроме прочего, обсудили послание российского лидера Федеральному собранию. Глава республики заявил, что речь Путина носила содержательный и программный характер. Также президенты подтвердили приверженность развитию союзнических отношений между странами, передает Кремль.

Касым-Жомарт Токаев особо отметил содержательный, программный характер послания президента России Федеральному собранию. Подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства России и Казахстана, — говорится в сообщении.

Помимо прочего, главы государства обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки. Оба обратили внимание на важность совместных проектов в сфере торгово-экономической и транспортно-логистической областях.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что послание главы государства Федеральному собранию можно считать его предвыборной программой. По его словам, российский лидер знает, что и как делать, а также понимает, на кого можно опираться при реализации поставленных задач.