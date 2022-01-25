Токаев объявил о начале масштабной операции по наведению порядка на таможне

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о начале масштабной операции по наведению порядка на таможенной границе. Соответствующее поручение он дал правительству и правоохранительным органам. Глава республики пообещал, что импорт в республику и транзит в третьи страны не пострадают, передаёт РИА Новости

Мы начали решительную работу по наведению порядка на таможенной границе, в том числе ведем борьбу с недобросовестными предпринимателями, которые внедряли незаконные схемы и ставили всяческие барьеры для бизнеса. Уверен, результаты борьбы с такими противоправными действиями не за горами. Хочу заявить, что импорт в Казахстан и транзит в третьи страны ни в коей мере не пострадают, — сказал Токаев, выступая на онлайн-саммите глав государства Центральной Азии и КНР.

Ранее Токаев назвал работу таможни страны на границе с Китаем «настоящим бардаком». Там, по его словам, машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Он подчеркнул, что в наведении порядка на таможне кроется значительный потенциал в повышении доходов республики.

Как сообщалось, предварительная сумма ущерба от беспорядков и терактов в бывшей столице Казахстана составил $260 млн. Из них около $115 млн пришлось на долю субъектов бизнеса. Общий ущерб с учётом затрат на ремонт пострадавших зданий и порчи имущества в стране оценивается в $313,6 млн, из которых $125,1 млн составляет урон, нанесённый госорганам.