Токаев объявил 12 июня днем траура по погибшим в лесных пожарах

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим в лесных пожарах в Абайской области, сообщает пресс-служба казахстанского лидера. Согласно последним данным, в результате пожара погибли 14 человек.

Этот понедельник я объявляю днем общенационального траура. Мы будем скорбить вместе с вами, вспоминать имена погибших. Я прошу вас крепиться и сохранять спокойствие. Соответствующие меры будут приниматься по всем направлениям, будь то правоохранительные органы или министерства, — сказал казахстанский лидер.

Токаев поручил правительству оказать всемерную поддержку семьям погибших.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки лидеру Казахстана в связи с масштабными лесными пожарами. Глава российского государства выразил уверенность в том, что последствия разгула стихии будут преодолены и пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни.

Ранее сообщалось, что природные пожары в Канаде не утихают на протяжении нескольких недель. Пламенем охвачен ряд регионов страны. Власти Канады привлекли силы армии для тушения огня, начат сбор средств для пострадавших.