https://static.news.ru/photo/059e6010-5fa5-11ea-b50e-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.akorda.kz

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили важные международные вопросы, а также проблему распространения коронавируса.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе по предпринимаемым двумя странами мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы президента.

По данным на 6 марта, коронавирусом нового типа в мире заразились более 98 тысяч, 3,3 тысячи умерли, свыше 55 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что COVID-19 заразился один из чиновников Европейского оборонного агентства (EDA), который вернулся из Италии. Он провёл около 30 встреч с должностными лицами из других учреждений ЕС.