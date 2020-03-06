Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили важные международные вопросы, а также проблему распространения коронавируса.
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе по предпринимаемым двумя странами мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы президента.
По данным на 6 марта, коронавирусом нового типа в мире заразились более 98 тысяч, 3,3 тысячи умерли, свыше 55 тысяч выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал, что COVID-19 заразился один из чиновников Европейского оборонного агентства (EDA), который вернулся из Италии. Он провёл около 30 встреч с должностными лицами из других учреждений ЕС.