Токаев – не между Западом и Востоком Сдает ли российские интересы Казахстан?

Фото: kremlin

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан

В последнее время популярной темой в определенных кругах становится рассказ про «предательство» Казахстана, отход его от России, и даже переход в стан ее врагов. Пишут, что якобы Казахстан продает бывшее советское оружие Украине через посредников.

Нагнетают страхи про языковые патрули. Процитируем недавние новости из Сети: «Казахстан может стать новой точкой напряженности в СНГ... Казахстан продолжает начатую несколько лет назад политику мягкого, а порой и жесткого выдавливания России из общественного и политического пространства... На казахском телевидении вышел сюжет, в котором телеведущий прогнозирует скорое исчезновение в стране русских школ и русскоязычных классов».

С другой стороны, и либералы-эмигранты, и украинские деятели пугают тем, что Казахстан находится «на очереди». Видимо, для этого была даже организована провокация со взломом страницы Дмитрия Медведева во «Вконтакте» и публикацией угроз присоединения соответствующих территорий к России.

Что же происходит на самом деле, и каковы реальные перспективы российско-казахских отношений? Начнем с события, которое и послужило спусковым крючком для панических комментариев — выступления президента Касым-Жомарта Токаева на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня. Он тогда заявил, что Казахстан не планирует признавать ДНР и ЛНР. В этих словах немедленно стали искать свидетельство расхождения с Россией, «предательство» и т.д.

На самом деле, основное заключалось в том, что Токаев приехал на форум единственный из глав государств СНГ. Он прорвал блокаду мероприятия, возглавляя крупнейшую по территории постсоветскую республику. И Токаев участвовал на пару с Владимиром Путиным в пленарном заседании — особая честь для любого президента.

Фото: kremlin Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, ПМЭФ-2022

Так что говорить об антироссийской политике Токаева смешно. После января 2022-го он понимает, что в Казахстане не будет мягкой смены власти, а только азиатский бунт, бессмысленный и беспощадный. Подавив его решительно и не менее беспощадно, Токаев теперь является врагом и для местных прозападных либералов, и для националистов. Следовать примеру Виктора Януковича, то есть колебаться и пытаться усидеть между двух стульев, он не намерен, да и обратного пути у него нет.

Надо ясно понимать личность Токаева. Он получил образование в Москве в МГИМО, 16 лет проработал в советском МИДе, и только в 1992 году вернулся в Казахстан про приглашению Нурсултана Назарбаева. Он строил свою карьеру с прицелом именно на союзный МИД, проживал в Москве. Его возвращение в Казахстан было вынужденным следствием распада СССР. По своим взглядам он вполне советский государственник, это ярко проявилось в его мемуарах, где он с презрением описывает тогдашнего замминистра иностранных дел РФ, «комиссара» от демократов Федора Шелова-Коведяева. Чувствуется, что Токаеву было неловко и стыдно за Россию, что ее представлял такой «дипломат». Не забудем, что и женат он был на русской.

Разумеется, все это ничего не гарантирует. Вспомним такого политика как украинский премьер Николай Азаров, который родился и жил в России до 37 лет, но, попав на Украину, вовсе не вел себя как пророссийский лидер, и именно при нем дело дошло до подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Тем не менее надо понимать различие между Назарбаевым, который был крупным партаппаратчиком, но для укрепления своей власти и усиления независимости от Москвы позволял процветать национализму, апофеозом чего стало решение перейти на латиницу, и Токаевым, фактически дезавуировавшим его решение. Он понимает, что заигрывание с национализмом ведет неизбежно в итоге к противостоянию с Россией. А это означает крах казахской государственности.

В известном смысле Токаев находится в положении Лукашенко после выборов-2020. Для Запада он явно подозрителен. Но и он уже не может относиться к Западу как прежде, поскольку тот не поддержал его в решительный момент беспорядков, а, по сути, играл на стороне восставших.

Остается из геополитических альтернатив Китай, который он хорошо знает, где много лет проработал в посольстве, но эта страна слишком велика и может экономически поглотить Казахстан, не поперхнувшись, при слишком тесном сближении. Китай слишком чужд духовно и культурно. К тому же нависают исторические обиды Поднебесной — отнятые у Китая в XIX веке земли вплоть до Балхаша. Раньше Пекин боялся СССР (хотя даже с ним в 1969 возникла перестрелка у озера Жаланашколь), но Казахстана он опасаться не будет. В 2008 году Назарбаев уже передал Китаю один спорный участок границы, чем создал нехороший прецедент. Впрочем, думается, Китай понимает, что Казахстан — зона исторических интересов России, и лезть на рожон он все-таки не будет.

Фото: shutterstock Город Астана, Казахстан

С Путиным у Токаева очевидное взаимопонимание. Они ровесники, прошли в чем-то схожий путь — работали за границей, в начале 90-х резко поменяли направление деятельности. В 1999-м одновременно стали премьер-министрами. На обоих делалась ставка при операции «Наследник», и оба при жизни предшественников взяли всю полноту власти в свои руки. Владимиру Путин в этом способствовала Чечня, Токаеву — январские волнения. В известном смысле Токаев культурно, политически, психологически ближе Путину чем Александр Лукашенко — третьему лидеру из их поколения.

Владимир Путин сказал в начале своего правления, что считает распад СССР геополитической катастрофой, но признает его итоги. Как показали последующие события, он признает их для тех, кто играет по правилам. Украина не играла, за что и поплатилась. Казахстан же соблюдает правила и не строит из себя противовес России. Не стоит забывать, что он как союзная республика был создан сравнительно поздно, только в 1936, когда его вырезали из РСФСР, и формальным учредителем СССР не являлся. У него совсем иная история чем у Украины.

Токаев, как теперь и узбекский президент Мирзиеев, который тоже прошел через волнения в Карапалкакии, ясно осознают всю ограниченность маневра для своих стран. Узбекистан при Каримове отошел от РФ еще дальше чем Казахстан, выйдя из ОДКБ. Теперь Ташкент с учетом победивших талибов (движение «Талибан» признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) по ту сторону границы с Афганистаном должен будет задуматься о своих союзниках и о выборе приоритетов. Связи с Россией и у Казахстана, и у Узбекистана оказались сильнее, чем кому-то хотелось. В РФ переехали для работы и проживания почти три миллиона узбеков, и миграционный поток только нарастает, несмотря на СВО, а, точнее, благодаря ей, изменившей курс рубля в выгодную для гастарбайтеров сторону.

Поэтому в обозримом будущем со стороны Средней Азии и Казахстана для России не просматривается существенных геополитических вызовов. Спокойствие этих стран слишком тесно завязано на России и ее устойчивости.