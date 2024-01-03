Токаев назвал причины попытки госпереворота в Казахстане в 2022 году Токаев: общий застой привел к попытке госпереворота в Казахстане в 2022 году

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Касым-Жомарт Токаев

Предпосылками для массовых беспорядков и попытки государственного переворота в Казахстане в январе 2022 года стали нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью общенациональной газете Egemen Qazaqstan («Суверенный Казахстан»). Он добавил, что взял курс на демократизацию политической системы, но это вызвало неприятие со стороны влиятельных лиц страны.

На мой взгляд, к трагическим январским событиям привели многолетние нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой, перешедший в деградацию власти и общества. Это было видно, как говорится, невооруженным взглядом, — сказал Токаев.

Он отметил, что, став президентом в 2019 году, начал проводить реформы по демократизации политической системы, либерализации общества и демонополизации экономики. По словам главы государства, влиятельные лица республики восприняли это как угрозу их положению и стали открыто сопротивляться изменениям.

В конце концов, чтобы повернуть вспять преобразования и восстановить прежние порядки, они решились на крайние меры. Эта группа высокопоставленных лиц имела огромное влияние на силовые структуры и криминалитет, поэтому был выбран вариант организации насильственного захвата власти. По данным следствия, подготовка началась примерно с середины 2021 года, — пояснил он.

Катализатором беспорядков стало решение правительства по повышению цен на сжиженный газ, добавил казахстанский лидер. По его словам, после этого в Мангистауской области люди, подстрекаемые провокаторами, вышли на демонстрации. Но вскоре протесты приняли экстремистский характер, и в стране начались первые столкновения.

Начались первые столкновения во многих регионах страны. Все это было на руку заговорщикам, которые через специально подготовленных людей всячески потворствовали нагнетанию обстановки. Но даже в такой сложной ситуации органы правопорядка избегали применения силы. Это была вторая волна, — рассказал президент.

Вскоре в дело вмешались криминальные банды, которые превратили мирные протесты в массовые беспорядки, заявил Токаев. Таким образом, насильственная попытка госпереворота стала результатом действий экстремистов, криминалитета и религиозных радикалов, отметил президент.

Они преследовали цель посеять страх среди граждан, дезорганизовать государственные институты, подорвать конституционный строй и в конечном итоге захватить власть, — подчеркнул он.

Токаев также назвал дезинформацией слухи о планах провести конституционный референдум. Он добавил, что не намерен переизбираться на пост президента в 2026 году.