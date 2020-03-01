https://static.news.ru/photo/6405089a-5bc5-11ea-b6c6-fa163e074e61_660.jpg Касым-Жомарт Токаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конфликт в Кордайском районе Жамбыльской области Казахстана в начале февраля произошёл из-за контроля над источниками криминальных доходов.

Такое заявление в воскресенье, 1 марта, сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в регион, передаёт ТАСС. По словам главы государства, в Кордайском районе «есть люди, которые активно занимались контрабандой». Две такие группировки вступили в конфликт за контроль над незаконным бизнесом.

В результате пострадало много людей, 11 человек погибли. Об этом надо прямо сказать, — подчеркнул Токаев.

Президент Казахстана отметил, что перед властями страны стоит задача наказать в рамках законодательства всех ответственных за инцидент преступников. Токаев также призвал правоохранительные органы страны дать решительный отпор коррупции региональных чиновников и контрабанде.

Массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области произошли в ночь на 8 февраля, сообщал NEWS.ru. Начавшаяся в селе Масанчи драка продолжилась в населённых пунктах Аухатты и Булан-Батыр. В столкновениях погибли 11 человек, 47 жителей области были задержаны за участие в массовых беспорядках.