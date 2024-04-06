Токаев назвал паводки в Казахстане крупнейшим бедствием за последние 80 лет В 10 регионах Казахстана ввели режим ЧС из-за паводков

Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС/kremlin.ru

Касым-Жомарт Токаев

В 10 регионах Казахстана ввели режим ЧС из-за масштабных паводков, сообщил глава республики Касым-Жомарт Токаев. По его словам, которые цитирует РИА Новости, это явление можно назвать крупнейшим в истории страны за более чем 80 лет.

Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет, — сказал он.

Президент добавил, что на борьбу с паводками направлены все силы МЧС, МВД, ВС и КНБ. Он подчеркнул, что ситуация трудная, однако отчаиваться не стоит.

Ранее сообщалось, что рязанский лесопарк почти полностью утонул из-за половодья. Вода практически подошла ко входу на территорию городского парка, затопив лавочки. Готовиться к половодью в лесопарке начали с этой недели и уже успели убрать некоторые элементы благоустройства и часть конструкций.

Сотрудники МЧС России устраняют последствия паводков в 36 регионах страны, информировали в пресс-службе ведомства. Как уточнили в министерстве, всего привлечено более 3000 специалистов, которые оказывают помощь жителям, организуют лодочные переправы, доставляют продукты и предметы первой необходимости. В общей сложности были подтоплены 1970 домов.