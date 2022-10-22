Токаев назвал отношения Казахстана и России подлинно союзническими

Фото: Пресс-служба Президента Республики Казахстан

Касым-Жомарт Токаев

Казахстан и Россия выстроили подлинно союзнические отношения стратегического партнерства, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в поздравительном письме российскому коллеге Владимиру Путину. Тот согласился с его словами и также поздравил с 30-летием установления дипотношений между странами.

За прошедшие десятилетия оба государства выстроили подлинно союзнические отношения стратегического партнерства, основанные на прочных узах дружбы и добрососедства, общих исторических и духовных ценностях, — сообщается на сайте президента Казахстана.

Токаев назвал Россию надежным экономическим партнером и одним из ведущих инвесторов в экономику республики, а также отметил успешную реализацию двумя странами крупных совместных проектов в различных областях. Кроме того, он подчеркнул личный вклад Путина в современный облик сотрудничества Казахстана и России.

Путин, в свою очередь, направил Токаеву телеграмму, в которой поздравил с юбилеем дипотношений.

За прошедшие десятилетия российско-казахстанские связи вышли на уровень стратегического партнерства и союзничества. Расширяется содержательный двусторонний политический диалог, конструктивное сотрудничество на торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и других направлениях, — цитирует пресс-служба Кремля текст телеграммы.

Российский лидер выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее развитие двусторонних отношений на благо народов Казахстана и РФ.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Россия приступили к переговорам по вопросам миграции. В казахстанском МИД подчеркнули стратегический характер сотрудничества между странами. Это подразумевает проведение перманентных многоуровневых переговоров, при которых происходит согласования возникающих вопросов и решение появляющихся проблем.