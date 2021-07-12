Токаев: конституционный порядок восстановлен во всех регионах Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе заседания контртеррористического штаба, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах республики. Местные органы власти взяли ситуацию под свой контроль. При этом террористы продолжают применять оружие и наносить ущерб имуществу граждан, говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряжённую работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию, — заявил Токаев на совещании с участием администрации президента, Совета безопасности и силовых структур.

Президент сообщил, что террористы применяют оружие и наносят ущерб имуществу граждан. Он призвал продолжить контртеррористические операции до полной ликвидации боевиков. Токаев отдал ряд распоряжений, направленных на стабилизацию ситуации в стране.

Ранее в МВД республики сообщили о ликвидации 26 вооружённых преступников. Ещё 18 были ранены. Задержаны свыше трёх тысяч нарушителей порядка.

В ведомстве отметили , что в ходе столкновений погибли по меньшей мере 18 сотрудников силовых структур. Ещё 748 полицейских и военнослужащих Нацгвардии пострадали.

По данным МВД, в Нур-Султане, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, а также в Чимкенте обстановка стабильная. В Алма-Ате ситуация остаётся сложной. Там продолжается зачистка от террористов: освобождены акимат, резиденция президента, площадь Республики, взяты под контроль все здания государственных органов.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после соответствующего обращения главы республики.