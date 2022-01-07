Токаев: ОДКБ помогло высвободить силовиков и направить их в Алма-Ату

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что прибытие миротворческих сил ОДКБ в Нур-Султан позволило высвободить правоохранителей и направить их в Алма-Ату для участия в «контртеррористической операции», передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента. Благодарность была высказана во время заседания оперативного штаба, на котором также обсуждалось восстановление страны после беспорядков.

Было отмечено, что исполнение охранных функций подразделениями объединённого миротворческого контингента ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алма-Ату для участия в контртеррористической операции, — говорится в сообщении.

В ходе заседания Токаев также дал указания касаемо восстановления инфраструктуры в Казахстане, приказав уделить особое внимание административным, социальным и коммунальным объектам для «стабилизации ситуации в интересах граждан страны».

Тем временем силы ОДКБ в Казахстане продолжают пополняться за счёт российских миротворцев. Ранее стало известно, что в Алма-Ату прибыли подразделения Ульяновского соединения ВДВ и 45-й бригады спецназа. Главы России, Белоруссии и Армении определили, что главной задачей миротворцев ОДКБ в Казахстане является недопущение проникновения туда бандформирований извне.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. 4 января в Алма-Ате начались столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.