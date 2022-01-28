Токаев назвал виновных в организации беспорядков в Казахстане

Беспорядки, вспыхнувшие в Казахстане в начале января 2022 года, были спланированы профессионалами. Власти не применяли силу в отношении мирных митингующих, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью каналу «Хабар 24».

Я думаю, что это была спланированная акция, причём все этапы беспорядков — начиная с мирных протестов, они действительно были, и заканчивая убийствами, мародёрством. Это была целостная операция, задуманная профессионалами и исполненная ими же. Что касается мирных демонстраций, то естественно, они состоялись. Какого-либо применения силы в отношении демонстрантов не было и не могло быть, — сказал Токаев.

По словам главы государства, многие боевики, участвовавшие в беспорядках, покинули Алма-Ату, как только в стране всё утихло. Он считает, что часть из них скрывается в соседних республиках.

В Казахстане в первых числах января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Токаев отправил правительство в отставку и позже сформировал новый кабмин.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины, отделения банков и множество магазинов. Полиция Алма-Аты не оказывала никакого сопротивления, и фактически крупнейший город страны был захвачен боевиками за сутки.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.