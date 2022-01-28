Токаев: аэропорт в Алма-Ате захватили, чтобы обеспечить проход боевиков

Участники массовых беспорядков в начале января захватили аэропорт Алма-Аты для того, чтобы провести через него прилетевших боевиков, заявил в интервью телеканалу «Хабар 24» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, они прибыли в страну под видом трудовых мигрантов.

Боевики организовали захват аэропорта в Алма-Ате. Он был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, командиры. Прилетели под видом гастарбайтеров. Их провели через пограничные стойки, затем запустили в город и приступили к руководству операцией, — сказал глава государства.

Токаев добавил, что людей, которые в ходе беспорядков руководили атаками на административные здания, интересовали досье на силовиков.

Материальные ценности их не интересовали. Их интересовали уголовные дела и досье на сотрудников правоохранительных органов. Это была тщательно спланированная операция, террористическая, с привлечением боевиков из-за рубежа, — сказал президент Казахстана.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что беспорядки в Казахстане в начале января были частью стандартного сценария цветной революции, который использовался на Украине. По его словам, речь шла о попытке террористического захвата власти, о чём заявил впоследствии и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В Казахстане в первых числах января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины, отделения банков и множество магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления, и фактически крупнейший город страны был захвачен боевиками за сутки.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.