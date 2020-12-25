«Той страны не будет»: Лукашенко пообещал, что Белоруссия станет лучше

https://static.news.ru/photo/c682e30e-46cd-11eb-98cb-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что той республики, которая была до выборов, уже не вернуть, но это и не нужно. Политик пообещал, что страна станет ещё лучше.

Такие слова глава Белоруссии произнёс во время встречи с коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы Минска.

Все говорят: вот нам бы страну, которая была до выборов, нам бы жить, как в той стране. Нет, той страны не будет и не нужно. Мы будем лучше, я уверен. Белорусы неглупые люди, они пройдут этот период и поймут не что мы потеряли, а что мы можем потерять и с чем мы останемся, — заявил Лукашенко.

Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа, на них в очередной раз победил Лукашенко, набрав 80% голосов избирателей.После этого в стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни сопровождались жёсткими задержаниями. Сторонники оппозиции считают, что выборы были сфальсифицированы и победила жена арестованного блогера Светлана Тихановская.

Евросоюз назвал выборы в стране нелегитимными и ввёл против белорусских чиновников санкции. Лукашенко утверждает, что в стране пытались провести цветную революцию по западным методичкам. Протесты продолжаются до сих пор, наиболее массовые акции проходят каждое воскресенье в Минске.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно про сообщения о якобы причастности Москвы к белорусским протестам. Он подчеркнул, что если было бы достоверное подтверждение этой информации, то его бы уже опубликовали, сообщал NEWS.ru.