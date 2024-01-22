Российской телеведущей Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан после ее высказываний с критикой в адрес властей республики, заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. По его словам, которые приводит портал NUR.KZ, государство ей этого никогда не простит.

При необходимости будут приняты меры. Не настаивайте, чтобы мы сделали это сегодня или завтра. Государство этого никогда не простит. Она [Тина Канделаки] не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет, — пообещал он.