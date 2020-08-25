Тихановская заявила о готовности к переговорам с властями Белоруссии

https://static.news.ru/photo/443fd14e-e6c0-11ea-9af2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Darius Mataitis/Global Look Press

Белорусская оппозиция готова вступить в переговоры с властями страны. Об этом заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская на внеочередном заседании Комитете по иностранным делам Европарламента.

Я заявляю о готовности вступить в переговоры с властями. Мы готовы назвать наших переговорщиков, — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что итоги президентских выборов в Белоруссии были сфальсифицированы, а цель оппозиции состоит в том, чтобы мирным путём добиться проведения нового голосования.

В республике уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что в Конституционном суде Белоруссии объяснили невозможность перевыборов. Основной закон страны не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов. В связи с этим создание оппозицией координационного совета для пересмотра выборов является неконституционным.