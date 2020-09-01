Тихановская заявила о готовности белорусской оппозиции к диалогу с Россией

https://static.news.ru/photo/cf0a06ce-ec3c-11ea-8b88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Оппозиция в Белоруссии готова пообщаться с российскими властями, если такой запрос поступит из Москвы, заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

Мы ожидаем и, наверно, хотели бы пообщаться и с представителями России. Конечно же, если такой звонок или приглашение поступит, мы, естественно, не откажемся, — рассказала Тихановская в интервью литовскому порталу LRT, сообщает РИА Новости.

Она также заявила, что главной причиной, почему протестующие настаивают на возвращении конституции 1994 года, стало ограничение числа президентских сроков. Все остальные вопросы по конституции, в том числе вопрос о статусе русского языка как государственного, стоят менее остро.

Мы ни в коем случае русский язык не отрицаем, у нас 90% населения на нём говорит. Изменения в конституцию именно в этом пункте, конечно, могут быть внесены после решения народа, — сказала она.

Как писал ранее NEWS.ru, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого в стране вспыхнули массовые акции протеста сторонников оппозиции, которые считают, что выборы были сфальсифицированы. Президент Белоруссии убеждён , что в стране пытаются провести «цветную революцию».

Соперница Лукашенко Светлана Тихановская инициировала создание Координационного совета оппозиции. Член президиума объединения Мария Колесникова заявила, что оппозиционные силы в стране сформируют политическое движение. Она подчеркнула, что на протяжении 20 лет в стране не регистрировались новые партии.

NEWS.ru сообщал, что Тихановская может выступить на заседании Совбеза ООН 4 сентября, а также на Парламентской ассамблее Совета Европы 8 сентября.