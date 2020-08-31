Тихановская выступит на заседании Совбеза ООН

https://static.news.ru/photo/1d366e5a-eb6b-11ea-b9ea-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: tsikhanouskaya2020.by

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская планирует выступить на заседаниях Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы 8 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба политика. По её данным, для приглашения необходимо согласие всех членов Совбеза.

В пресс-службе рассказали, что Тихановская призвала международное сообщество уважать суверенитет Белоруссии и волю белорусского народа. По её данным, на международных встречах Светлана заявляет, что протесты в Белоруссии носят мирный характер и призваны защитить выбор граждан страны. По её словам, лучший способ выйти из политического кризиса — переговоры, передаёт РИА Новости.

Это не геополитическая революция, это политический кризис внутри страны. Народ Беларуси хочет выбрать нового руководителя страны. И он вправе сделать это сам, — передаёт пресс-служба слова экс-кандидата.

После очередных президентских выборов 9 августа, на которых победил Александр Лукашенко, в Белоруссии проходят протестные акции. Оппозиция не признала результаты голосования. Экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета. Объединение заявило о готовности вступить в диалог с действующей властью для проведения демократических выборов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Евросоюз, Соединённые Штаты Америки, Великобритания и Швейцария выступили с совместным заявлением по поводу ситуации в Республике Беларусь. В тексте документа они призывают власти Минска «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».