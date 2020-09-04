Тихановская выпустила новое обращение к белорусам

https://static.news.ru/photo/eccf2dd0-efa0-11ea-b249-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Страна для жизни/youtube.com

Баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выпустила новое обращение к согражданам. Оно опубликовано в её соцсетях.

Тихановская поприветствовала всех, кто намерен прийти на «Марш единства», который должен состояться в Белоруссии 6 сентября.

Помните, пока мы вместе, мы сила, — заявила экс-кандидат в президенты.

Также сегодня вечером на YouTube-канале мужа Тихановской «Страна для жизни» начался прямой эфир, Тихановская отвечает на вопросы слушателей.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста не согласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

После выборов политик была вынуждена покинуть республику, писал NEWS.ru.