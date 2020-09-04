Тихановская выпустила новое обращение к белорусам

Баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выпустила новое обращение к согражданам. Оно опубликовано в её соцсетях.
Тихановская поприветствовала всех, кто намерен прийти на «Марш единства», который должен состояться в Белоруссии 6 сентября.
Помните, пока мы вместе, мы сила, — заявила экс-кандидат в президенты.
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В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста не согласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.
После выборов политик была вынуждена покинуть республику, писал NEWS.ru.
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