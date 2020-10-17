Тихановская: встречавшегося с Лукашенко в СИЗО адвоката Салея освободили

https://static.news.ru/photo/881e6340-1126-11eb-a039-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Darius Mataitis via imago-images.de/Global Look Press

Адвокат Илья Салей, который участвовал во встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с арестованными представителями оппозиции, освобождён из следственного изолятора. Об этом заявила экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская.

То, что Илья Салей дома, а не в СИЗО — это хорошая новость, — написала она в своём Telegram-канале.

Она считает, что власти освободили мужчину из-за «давления» оппозиции.

Мы остановимся, только когда каждый политический заключённый выйдет на свободу, силовики начнут защищать свой народ, а в Беларусь вернётся закон и честные выборы, — подчеркнула Тихановская.

Илью Салея задержали 9 сентября в Минске. Он работал в штабе экс-претендента на пост президента страны, банкира Виктора Бабарико. Адвокат является фигурантом дела о призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии.

Лукашенко приехал в СИЗО к арестованным представителям оппозиции 10 октября. Судя по опубликованной фотографии со встречи, на ней присутствовали 11 человек. Подробности беседы неизвестны.

NEWS.ru писал, что после встречи с главой Белоруссии оппозиционеров отвезли в баню, где они смогли спокойно помыться и пообщаться друг с другом.