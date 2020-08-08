Тихановская возложила вину за пострадавших в акциях на власть Белорусии

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Кандидат в президенты Белорусии Светлана Тихановская возложила вину за происходящее на акциях протеста и за пострадавших в них на действующее правительство республики.

То, что происходит сегодня на улицах Минска, где пострадали люди, ложится виной на нынешнюю власть, которая не в состоянии обеспечить безопасность гражданам и во многом сама спровоцировала такую ситуацию, — привели мнение Светланы Тихановской в ТАСС.

Она отметила, что люди имеют право выходить на улицы и высказывать своё мнение.

Люди не выходили с оружием, они имеют законное право выходить на улицы своего города и выражать своё мнение. В связи с тем, что заблокирован интернет, штаб не в достаточной степени владеет информацией, в данном случае он её получает от журналистов, — процитировали кандидата в президенты Белоруссии в агентстве.

Как писал NEWS.ru ранее, Светлана Тихановская призвала всех участников остановить насилие на акциях протеста. Она отметила, что знает то, что «белорусы проснутся завтра уже в новой стране» и выразила надежду, что «завтра будут только хорошие новости».