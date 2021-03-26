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Тихановская рассказала о тайных контактах с окружением Лукашенко

19:48, 26 марта 2021 79
Светлана Тихановская Светлана Тихановская Фото: Vesa Moilanen via www.imago-images.de/Global Look Press

Белорусская оппозиция ведёт переговоры с окружением президента страны Александра Лукашенко, заявила лидер оппозиции Светлана Тихановская.

Мы понимаем, что легче вести контакты не с Лукашенко <...>, а с людьми, находящимися внутри системы. <...> Поэтому мы пытаемся установить эти связи. И мы тайно уже контактируем с некоторыми людьми. У нас есть тайные контакты в Министерстве иностранных дел [Белоруссии], в <...> полиции. Они передают нам информацию, видеозаписи пыток и насилия, — рассказала она.

По её словам, оппозиция не собирается вести диалог с Лукашенко, так как он заинтересован только в сохранении своей власти.

Прежде всего, должна признать, что мы не стремимся к диалогу с самим Лукашенко. <...> Он не заботится о собственной стране, он заботится только о себе, — сказала она в ходе выступления в вашингтонском Институте Брукингса, которое транслируется на сайте учреждения.

Она выразила уверенность, что в правительстве и ближнем окружении Лукашенко есть люди, которые думают, как большинство белорусов, не хотят, чтобы их дети жили при диктатуре, а также хотят «выстроить новую страну для нового поколения».

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Как писал NEWS.ru, белорусские силовики задержали свыше 200 человек во время празднования оппозицией Дня воли 25 марта.

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