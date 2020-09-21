Тихановская призвала силовиков уйти со службы

https://static.news.ru/photo/2a4f5e3e-fc06-11ea-9cfd-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Florian Gaertner/photothek.net/Global Look Press

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к сотрудникам правоохранительных органов с призывом покинуть службу. Она пообещала после победы протестов восстановить на службе всех силовиков, которые были уволены по политическим мотивам.

По её словам, в будущем на территории страны прекратятся практики, которые превращали силовиков в рабов: закончатся отработки и будут отменены штрафы за расторжение контракта. Кроме того, сотрудникам правоохранительных органов не будет страшно возвращаться в страну, где работают законы, передаёт Tut.by.

Спросите себя: готовы ли вы нарушать закон в личных интересах одного человека? Вас обманывают, вас запугивают. Но стать преступником — это куда страшнее. Не позволяйте себя использовать, не губите свою жизнь и карьеру. Иногда по-настоящему офицерский поступок — это перестать на время быть офицером <...> Будьте с белорусским народом, и народ не забудет, что вы были на его стороне, — подчеркнула она.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву.

Как ранее писал NEWS.ru, Европарламент не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов», и не признаёт Александра Лукашенко президентом республики в связи с истечением срока его полномочий 5 ноября.