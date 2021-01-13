Тихановская призвала провести акции солидарности с Белоруссией

https://static.news.ru/photo/2580fefa-5582-11eb-a718-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Zygimantas Gedvila via www.imago-images.de/Global Look Press

Бывший кандидат в президенты Белорусии Светлана Тихановская объявила 7 февраля Международным днём солидарности с Белоруссией и призвала провести акции в поддержку оппозиции.

Почти полгода белорусы борются за демократию после сфальсифицированных выборов 9 августа. Светлана Тихановская призывает диаспоры и всех, кто поддерживает беларусов, 7 февраля проводить акции солидарности с Беларусью, — говорится в официальном Telegram-канале Тихановской.

В сообщении отмечается, что при проведении подобных мероприятий должны соблюдаться связанные с коронавирусом ограничения. Для поддержки кампании в соцсетях создан хэштег #standwithbelarus.

В пресс-службе экс-кандидата в президенты добавили, что 6 февраля будет запущена большая онлайн-конференция солидарности, к которой можно присоединиться. В число спикеров войдут Тихановская, Павел Латушко и другие оппозиционные политики, представители диаспор и международных фондов, а также известные артисты. На конференции будут обсуждаться вопросы Белорусии и открытие новых народных посольств.

В республике с начала августа продолжаются протестные акции. Их участники недовольны очередной победой в президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко. Они уверены, что на самом деле борьбу за пост президента выиграла Тихановская. Протестующие требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко заявил о готовности к диалогу с оппозицией, в том числе об изменениях в Конституции. При этом он подчеркнул, что не собирается ни перед кем становиться на колени.