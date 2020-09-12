Тихановская призвала протестующих не применять насилие

https://static.news.ru/photo/d611ea9a-f5ec-11ea-b4fb-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Rokas Lukosevicius/www.imago-images.de/Global Look Press

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала происходящие в стране акции протеста. Она призвала участников мероприятий не отвечать на насилие со стороны силовиков.

Она отметила, что главной целью Координационного совета оппозиции остаётся проведение новых президентских выборов.

В истории есть множество примеров, когда мирные революции приводили к свержению режима. А учитывая, как сильно этого жаждет белорусский народ, у нас всё получится. У нас принципиальная позиция — нельзя отвечать насилием на насилие, — сказала она в прямом эфире на YouTube-канале «Страна для жизни».

Политик отметила, что пока не знает, чем будет заниматься, если новые выборы состоятся.

Очередная акция протеста в Минске началась 13 сентября 2020 года в 14:00 (время совпадает с московским). По словам очевидцев, в ней принимают участие более 150 тысяч протестующих. Митингующие сформировали несколько крупных колонн. Одна из них пошла по проспекту Независимости в направлении резиденции главы Белоруссии Александра Лукашенко.

Массовые протесты проходят в Белоруссии с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы и победу одержала основной конкурент действующего главы государства Светлана Тихановская, писал NEWS.ru.