Тихановская призвала освободить Колесникову и других членов КС

https://static.news.ru/photo/cc7fe3fa-f1a6-11ea-89b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maria Kalesnikava/Facebook.com

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала освободить Марию Колесникову и других членов Координационного совета оппозиции.

Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного совета и политзаключённые. Задача Координационного совета — быть платформой для переговоров, — цитирует ТАСС заявление Тихановской.

Накануне КС заявил, что член президиума совета Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков перестали выходить на связь. До этого в СМИ появились сообщения о похищении Колесниковой людьми в масках, которые насильно посадили её в автомобиль с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.

8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. По сведениям телеканала «Беларусь 1», это удалось только Кравцову и Родненкову, а Колесникова была задержана при попытке пересечения границы.

Как писал NEWS.ru, в Сети появилось видео предполагаемого «побега» Колесниковой за границу. Телеканал «Беларусь 1» утверждает, что автомобиль, в котором ехали оппозиционеры, едва не сбил пограничника. При этом Колесникову буквально выбросили из машины. На кадрах «прорыва» не видно, машина, о которой идёт речь, пересекла границу беспрепятственно.