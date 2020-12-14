Тихановская призвала Европарламент отменить визы для белорусов

https://static.news.ru/photo/1d4f39e8-3e9b-11eb-8520-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила на совместных слушаниях комитетов по развитию, иностранным делам и подкомитета по правам человека Европарламента. Она обратилась к европейским чиновникам с рядом предложений и требований, касающихся поддержки белорусского населения и оппозиции. В частности, Тихановская просила оказать содействие в отмене виз в страны ЕС для граждан Белоруссии.

Я призываю вас рассмотреть возможность отмены шенгенских и национальных виз для белорусов, которые прибывают в Евросоюз, — заявила она.

Тихановская продолжает настаивать на том, чтобы ЕС оказывал любую помощь белорусскому народу, избегая лишних контактов с действующими властями страны и с президентом Александром Лукашенко. Она считает, что необходимо препятствовать контактам европейского бизнеса с Лукашенко и его соратниками.

По этому вопросу должна быть нулевая толерантность, — сказала Тихановская.

В августе в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых Лукашенко, по официальным данным, с большим отрывом выиграл у оппозиционного кандидата Тихановской. В стране вспыхнули протесты. Участники акций считают, что итоги голосования были сфальсифицированы, а на самом деле победила именно представительница оппозиции. Европа также не признаёт избрание Лукашенко.

Протесты в стране продолжаются уже более четырёх месяцев, Тихановская же ищет поддержки за рубежом. Но, как ранее писал NEWS.ru, она назвала ошибкой свою уверенность в могуществе Евросоюза. По её словам, Европа лишь говорит о помощи, но на деле не может ничего сделать.