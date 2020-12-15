Тихановская пригрозила властям Белоруссии «партизанщиной»

https://static.news.ru/photo/b31db698-3f04-11eb-900f-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии и лидер местной оппозиции Светлана Тихановская считает, что уличные акции протеста в республике не прекратятся. Об этом она заявила во время онлайн-встречи с премьером Бельгии Александром де Кроо.

Белорусы будут мирно протестовать новыми способами — в форме «партизанщины», — цитирует РИА Новости Тихановскую.

Она призвала Евросоюз поддержать протестующих, добавив, что слышит «много обещаний, но за ними хочется видеть конкретные действия».

Ранее Светлана Тихановская попросила Европейский союз создать платформу, которая позволит вступить в диалог с российскими властями. Такое заявление она сделала в интервью DW в ходе своей поездки в Берлин, где политик встречалась с председателем бундестага Вольфгангом Шойбле и президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

По её словам, представители России, как и власти Украины, Литвы и Польши, обязательно должны быть за столом переговоров как ближайшие соседи. Белорусская оппозиция не собирается решать что-то в кулуарах и хочет делать всё открыто. При этом Россия не должна решать будущее Белоруссии самостоятельно — это будут делать граждане страны.

Протестные акции в Белоруссии продолжаются более четырёх месяцев, с момента проведения в стране президентских выборов. Согласно их официальным итогам, в очередной раз победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие жители страны считают, что результаты голосования сфальсифицированы, а в борьбе за пост президента победила Светлана Тихановская, писал NEWS.ru.