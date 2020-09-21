Тихановская представила Европарламенту список имён для санкций

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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила Европарламенту ввести ограничительные меры в отношении лиц, которых она назвала ответственными за акты насилия, совершённые во время подавления протестов после выборов в республике.

Как передаёт ТАСС, лидер белорусской оппозиции представила ЕП список людей, причастных к насилию. В ходе слушаний по ситуации в Белоруссии, которые прошли 21 сентября в комитете по иностранным делам Европарламента, Тихановская заявила, что санкции можно применить в соответствии с европейским «актом Магнитского».

По данным белорусской ЦИК, Тихановская набрала на пршедших 9 августа выборах 10,1% голосов, действующий президент Александр Лукашенко — 80,1%. После объявления итогов голосования в стране начались масштабные акции протеста, которые не утихают до сих пор. Белорусская оппозиция создала Координационный совет, в президиум организации вошли семь человек. Шесть из них, исключая нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Сама Тихановская также покинула страну и в настоящее время находится в Литве.

Европарламент не признал итоги президентских выборов в Белоруссии и отказался считать Лукашенко легитимным главой государства.

Как писал NEWS.ru, лидер белорусской оппозиции призвала силовиков страны не исполнять указания властей и уйти со службы.