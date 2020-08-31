Тихановская предостерегла РФ от силового вмешательства в дела Белоруссии

https://static.news.ru/photo/8479abea-eb8e-11ea-8bd3-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: tsikhanouskaya2020.by

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и главный конкурент Александра Лукашенко на прошедших выборах Светлана Тихановская в разговоре с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто прокомментировала заявление российского лидера Владимира Путина о создании силового резерва для возможной отправки на территорию республики.

По словам политика, она обеспокоена подобными планами главы РФ. Тихановская сказала, что в Белоруссии происходит мирный протест против режима, который пытается узурпировать власть и украсть выборы. Экс-кандидат в президенты подчеркнула, что оппозиция требует от всех стран уважения к суверенитету республики.

В то же время мы крайне обеспокоены заявлениями господина Путина отправить российский ОМОН в Беларусь. Это было бы серьёзным нарушением суверенитета Беларуси и имело бы тяжёлые последствия для взаимоотношений Беларуси и России, — цитирует политика «Интерфакс».

Также Тихановская отметила, что белорусская оппозиция выступает за мирное разрешение кризисной ситуации, сложившейся в стране. Противники режима Лукашенко готовы рассмотреть возможность посредничества международных организаций для начала диалога.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. На них победил Лукашенко, который набрал 80,1% голосов, у его соперницы Светланы Тихановской — 10,1%. Оппозиция посчитала выборы сфальсифицированными, после этого люди вышли на улицы — начались массовые акции протеста, сопровождающиеся жёсткими задержаниями участников мероприятий со стороны силовиков. Лукашенко убеждён, что в стране пытаются провести «цветную революцию». Результаты выборов также не признали в Европе.

NEWS.ru писал, что российский президент подтвердил признание выборов в Белоруссии. Он подчеркнул, что всё происходящее является внутренним делом соседей. Путин отметил, что России небезразлично то, что происходит в республике.