Тихановская предложила Литве изменить название Белоруссии на литовском

https://static.news.ru/photo/5742e730-543f-11eb-ba0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская попросила министр иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса сменить официальное название Белоруссии на литовском языке с Baltarùsija на Belarusià.

В Белоруссии пять месяцев продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования 9 августа отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Многие белорусы и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко считает, что время его руководства страной войдёт в историю государства как «эпоха стабильности, мира и справедливости».