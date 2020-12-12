Тихановская потребовала от ЕС новых санкций против властей Белоруссии

https://static.news.ru/photo/d7385472-3dea-11eb-9b10-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Евросоюз должен расширить санкции против действующих властей Белоруссии. Об этом заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

Она от лица белорусской оппозиции выразила благодарность ЕС за уже введённые санкции, но при этом подчеркнула, что список мер слишком мал. По её словам, санкции необходимо расширить, кроме того, Германия должна с большей ответственностью подходить к вопросу поддержки Белоруссии.

Санкции нужно расширять. Мы много слышим о поддержке, но важны дела. Мы призываем Германию взять на себя больше ответственности за Белоруссию. Стоит Берлину начать, подхватят и другие страны ЕС, — цитирует политика Der Spiegel.

Тихановская продолжает контактировать с лидерами ЕС. Так, ещё в октябре она встречалась с канцлером Германии Ангелой Меркель. А в понедельник, 14 декабря, её примет президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Тихановская на выборах президента Белоруссии в августе, по официальным данным, проиграла действующему главе государства Александру Лукашенко. Его победу, однако, не признают многие граждане Белоруссии, которые выходят на улицы в знак протеста против властей. Они уверены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а настоящим победителем является Тихановская. Не признаёт Лукашенко и Европа.

Ранее, как писал NEWS.ru, Тихановская пожаловалась, что не получает достаточной поддержки от ЕС. Она назвала ошибкой уверенность в могуществе европейских лидеров, которые, по её словам, на деле ничего не могут сделать и всё время оглядываются на Россию.