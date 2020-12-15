Тихановская попросила ЕС помочь в диалоге с Россией

https://static.news.ru/photo/6d6b2cf4-3ee9-11eb-8c7d-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская попросила Европейский союз создать платформу, которая позволит вступить в диалог с российскими властями.

Такое заявление она сделала в интервью DW в ходе своей поездки в Берлин, где политик встречалась с председателем бундестага Вольфгангом Шойбле и президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

Мы с самого начала говорили о переговорах [с Россией], мы к этому призывали, мы искали разные способы начать такие переговоры, мы много раз обращались к России, говоря, что мы открыты к диалогу. Мы обращались к Евросоюзу, к ОБСЕ с просьбой предоставить платформу для таких переговоров, — сказала она.

По её словам, представители России, как и власти Украины, Литвы и Польши, обязательно должны быть за столом переговоров как ближайшие соседи. Белорусская оппозиция не собирается решать что-то в кулуарах и хочет делать всё открыто. При этом Россия не должна решать будущее Белоруссии самостоятельно — это будут делать граждане страны.

Официальных контактов с Россией у нас не было, к большому сожалению, — заключила она.

Протестные акции в Белоруссии продолжаются более четырёх месяцев, с момента проведения в стране президентских выборов. Согласно их официальным итогам, в очередной раз победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие жители страны считают, что результаты голосования сфальсифицированы, а в борьбе за пост президента победила Светлана Тихановская.

Ранее, как писал NEWS.ru, Тихановская выступила на совместных слушаниях комитетов по развитию, иностранным делам и подкомитета по правам человека Европарламента. Она обратилась к европейским чиновникам с рядом предложений и требований, касающихся поддержки белорусского населения и оппозиции. В частности, Тихановская просила оказать содействие в отмене виз в страны ЕС для граждан Белоруссии.