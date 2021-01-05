Тихановская переболела коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2d2c6f9c-5053-11eb-9c88-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: vk.com/prezidentsveta

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская переболела коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала пресс-секретарь оппозиционера Анна Красулина.

Светлана переболела коронавирусной инфекцией. Сейчас всё полностью в порядке, она приступает к работе, — цитирует агентство «Интерфакс-Запад» Красулину.

Она добавила, что Тихановская перенесла болезнь «достаточно легко». В октябре 2020 года экс-кандидат в президенты Белоруссии уходила на самоизоляцию после встречи с министром иностранных дел Словении Анже Логаром, у которого позднее был диагностирован COVID.

В настоящее время Тихановская находится в Литве. В декабре она начала переговоры с представителями Европейского союза о поставках вакцины от коронавируса в Белоруссию.

В Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко одержал уверенную победу. Однако его противники убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Как сообщал NEWS.ru, Александр Лукашенко заявил, что если жителям страны не нравится нынешний глава государства, то этот вопрос могут решить только выборы.