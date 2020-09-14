Тихановская отреагировала на решение Путина дать кредит Белоруссии

https://static.news.ru/photo/a8a3308e-f6a3-11ea-9c28-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Darius Mataitis /www.imago-images.de/Global Look Press

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская высказалась о планах России выдать кредит белорусской республике. По её словам, в этой ситуации россияне должны понимать, что их деньги пойдут на подавление протестов в стране.

Я надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит. Мой комментарий — это обращение к гражданам России: «Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Пул Первой».

По её словам, решение Путина поможет продлить «агонию» Лукашенко, однако не сможет предотвратить победы народа.

Ранее о том, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в $1,5 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой в Сочи. По словам президента РФ, в настоящее время министры финансов обеих стран уже прорабатывают этот вопрос.

Как писал NEWS.ru, Путин также высказался относительно событий, которые происходят на территории Белоруссии после выборов 9 августа. По словам российского лидера, белорусы должны сами разобраться с имеющимся положением дел. Кроме того, Путин назвал начало работы над белорусской конституцией логичной и своевременной идеей.

Встреча двух президентов в формате «один на один» проходит в Сочи. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что переговоры продлятся столько, сколько понадобится.

Для Лукашенко эти переговоры проходят в рамках первого зарубежного визита после выборов, прошедших 9 августа. Результаты голосования привели к массовым протестам в Белоруссии, которые продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.