Тихановская отказалась признавать любые подписанные Лукашенко соглашения

https://static.news.ru/photo/211c325c-ee04-11ea-a23a-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Lukas Balandis/Global Look Press

Любые соглашения действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко с другими государствами не могут быть признаны, поскольку народ отказал политику в доверии. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Она прокомментировала в своём Telegram-канале «Пул Первой» переговоры Лукашенко с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Я всегда говорила и повторяю, что суверенитет не может быть предметом переговоров или торга. Я сомневаюсь, что любые решения и договоры, которые могут быть подписаны Лукашенко, будут признаны новым правительством, — написала Тихановская.

Ранее женщина заявила, что Россия может быть посредником в переговорном процессе в Белоруссии. Она подчеркнула, что кризис внутри страны не направлен против какого-либо государства, оппозиция настроена разрешить его путём диалога.

NEWS.ru писал, что Тихановская попросила Москву уважать суверенитет республики. Она отметила, что происходящее в республике должно оставаться внутренним делом государства.

С 9 августа в стране проходят массовые протестные акции. На улицы выходят белорусы, недовольные результатами выборов. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, за Тихановскую проголосовали 10,1%.