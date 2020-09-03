Тихановская отказалась признавать любые подписанные Лукашенко соглашения

Любые соглашения действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко с другими государствами не могут быть признаны, поскольку народ отказал политику в доверии. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
Она прокомментировала в своём Telegram-канале «Пул Первой» переговоры Лукашенко с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Я всегда говорила и повторяю, что суверенитет не может быть предметом переговоров или торга. Я сомневаюсь, что любые решения и договоры, которые могут быть подписаны Лукашенко, будут признаны новым правительством, — написала Тихановская.
Ранее женщина заявила, что Россия может быть посредником в переговорном процессе в Белоруссии. Она подчеркнула, что кризис внутри страны не направлен против какого-либо государства, оппозиция настроена разрешить его путём диалога.
NEWS.ru писал, что Тихановская попросила Москву уважать суверенитет республики. Она отметила, что происходящее в республике должно оставаться внутренним делом государства.
С 9 августа в стране проходят массовые протестные акции. На улицы выходят белорусы, недовольные результатами выборов. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, за Тихановскую проголосовали 10,1%.
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