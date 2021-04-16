Тихановская опровергла сообщения о попытке госпереворота в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/3ee3b024-a021-11eb-baf6-96000091f725_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Heikki Saukkomaa via www.imago-images.de/Global Look Press

Информация о попытке военного переворота в Белоруссии и убийстве президента Александра Лукашенко является провокацией спецслужб, заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Необходимо воздержаться от скоропалительных выводов и решений, которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Беларуси, — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Тихановской.

Там также подчеркнули, что Тихановская выступает за разрешение политического кризиса в республике путём переговоров и проведения свободных и честных выборов.

Как писал NEWS.ru, злоумышленники, планировавшие вооружённый мятеж в Белоруссии, хотели осуществить переворот летом этого года — в июне или июле. Об этом заявили на белорусском телеканале ОНТ. Мятежники планировали убить Александра Лукашенко, а также блокировать столицу, чтобы в неё нельзя было стянуть войска. Они хотели захватить радио и телевидение, по которым бы транслировали своё обращение, а также другие здания в центре белорусской столицы, и блокировать минский ОМОН.

Деятельность мятежников финансировалась из-за рубежа. Деньги шли на подкуп людей, которые могли бы участвовать в реализации планов. В состав преступной группы входили белорусские и иностранные граждане. Организатором переворота журналисты назвали уроженца Белоруссии адвоката Юрия Зенковича. Его уже задержали в Москве.