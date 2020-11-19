Тихановская опровергла антироссийский характер протеста в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/d3f8ab92-2a97-11eb-96a1-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: instagram.com/prezident.sveta

Протесты в Белоруссии настроены не против России, а за демократию, заявила лидер оппозиции и экс-кандидат на пост президента страны Светлана Тихановская.

Такое заявление она сделал в ходе встречи в премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который она совершила в рамках визита в европейскую страну 19-20 ноября, говорится в Telegram-канале Тихановской.

На вопрос об отношениях с Россией Светлана ответила, что белорусская революция не имеет антироссийского характера, она продемократическая, — отмечается в сообщении.

Также политики обсудили экономические санкции в отношении властей Белоруссии. Тихановская рассказала о репрессиях в отношении мирных белорусов, а также об убийстве Романа Бондаренко в собственном дворе.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко пригрозил белорусам гражданской войной.