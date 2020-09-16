Тихановская: оппозиция не ожидает военного вмешательства России

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция не ожидает военного вмешательства со стороны РФ.

По её словам, белорусский народ абсолютно дружественен с российскими гражданами и не хочется эти отношения портить. Об этом она сказала в интервью изданию LB.ua. Тихановская отметила, что россияне не поняли бы решение своего правительства ввести войска на территорию Белоруссии, передаёт РИА Новости.

Мы этого не ожидаем, мы этого не желаем, и мы очень надеемся, что так не произойдёт. Наверное, на ошибках учатся, и в отношении Беларуси таких действий со стороны России не будет, — заявила она.

По её словам, президенту Белоруссии Александру Лукашенко и не понадобится военная помощь от РФ, так как акции протеста оппозиции носят исключительно мирный характер и, выразила уверенность Тихановская, таковыми останутся.

Ранее NEWS.ru писал о том, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о том, чтобы резерв силовиков, созданный РФ на границе с республикой, был снят и переброшен в места постоянной дислокации.